屋契回购计划推出14年 约9700户年长屋主参加

（早报讯）为了生活方便，同时赚取更多收入，有年长组屋屋主选择卖出部分屋契“原地养老”。建屋发展局在2009年推出屋契回购计划，至今已有约9700户年长屋主参与，其中近70%从中获得10万至20万元现金。

2009年的推出屋契回购计划（Lease Buyback Scheme）让年长人士可以根据年龄，选择把部分组屋屋契卖回给当局。这样一来，屋主便可继续住在组屋单位，同时赚取更多收入养老。

建屋局星期六（2月11日）发布文告说，截至2022年12月，共有约9700户年长屋主参与计划。这些屋主中，选择保留屋契长达35年和30年的分别有5848和487户，占总数约65%。另有29%选择保留25年和20年屋契，其余6%则是选择保留15年屋契。

每间组屋单位可从这项计划获取的收入各不相同，取决于组屋类型、地点、房龄等因素。

建屋局指出，近70%参与年长屋主从计划中获得10万至20万元。根据计划，年长屋主所得的收入将用于填补公积金退休户头（CPF Retirement Account）和购买公积金终身入息（CPF LIFE）计划，每月获取一笔入息，直至终老。根据文告，CPF LIFE每月入息的中位数是950元。

年长屋主一旦满足基本公积金款项要求，将可以把卖出屋契的剩余收入折现，并根据房型获得一笔7500元至3万元现金的屋契回购计划奖励。目前有6702户家庭获得现金收入，占总数的69%。