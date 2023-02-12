二房式灵活单位已推出4万6500个 绝大屋主选择较短屋契

（早报讯）建屋发展局自2015年已推出4万6500个二房式灵活组屋单位，屋主中有超过一半超过55岁。他们绝大多数选择较短屋契，并能以少于10万元在非成熟组屋区购买45年屋契的单位。

建屋局星期六（2月11日）发布文告说，截至2022年12月，有3万3194个二房式灵活单位已被申购，占当局推出单位总数的约71%。

其中，1万9140个二房式灵活单位由55岁及以上的年长屋主购买，占已申购单位总数的58%。单身人士和家庭则分别购买了其余的35%和7%。

建屋局说：“二房式灵活单位计划让年长人士可以选择把现有组屋售出贴补退休收入，再购买符合他们住屋需求的二房式灵活单位。”

在屋契足以让他们和配偶居住至95岁的前提下，年长屋主选择较短屋契的占90%，而绝大部分偏向30至45年屋契——有2521人选择45年屋契、5280人选择40年屋契、4711人选择35年屋契、3104人选择30年屋契。选择最短的15年屋契只有273人，占总数的1%。

其余的10%则选择99年屋契。

文告指出，当局2021年和2022年在非成熟组屋区推出的6728个二房式灵活单位中，有约82%售价低于10万元，屋契为45年。选择更短屋契的屋主将能以更低的价格购买单位。