马里安曼兴都庙完成修复 约两万信众冒雨观祝圣仪式

（早报讯）有近200年历史的马里安曼兴都庙完成修复，星期天（2月12日）举行祝圣仪式。虽然仪式开始前下起大雨，但无法浇灭信徒们的热情，约两万名信徒到场观礼祈福。

位于牛车水桥南路的马里安曼兴都庙（Sri Mariamman Temple），1973年被列为国家古迹，目前由印度教基金管理局管理。

印度教相信神像的法力可维持12年，因此每隔12年需要修复庙宇。马里安曼兴都庙去年1月展开翻新工程，来自印度的12名专业雕塑家和七名金属与木工匠，用一年时间完成修复，包括去除旧漆，并为庙内的各尊神像雕塑、神龛，壁画，以及它雄伟的正门塔楼重新上色。

工程和祝圣仪式共耗资350万元。马里安曼兴都庙也可获得国家古迹基金高达60万元的拨款，用于修复工程。

副总理兼财政部长黄循财应邀担任仪式主宾，与众多信众一起见证祭师攀上这座古庙的顶部洒圣水，象征为庙宇和信众祈福。陪同黄循财观礼的还有交通部长易华仁、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及武吉巴督区议员穆仁理。

杨莉明也是负责牛车水－金声事务的惹兰勿刹集选区议员。她受访时说，每逢大节日，除了有印度族信徒到马里安曼兴都庙供奉，也会看到华族信徒前来参加宗教仪式，甚至当义工，凸显了这座兴都庙在牛车水的重大社区意义。她说：“今天也来了其他宗教的领袖们，包括这里的商家们，可以看到社区凝聚力也因此加强了。”