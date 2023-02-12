民防展示“狮心行动”设备如何为土耳其救援助力

（早报讯）搜救犬的吠声在灾区响起，意味着它所处在的范围内可能仍有生还者。此时，民防人员会立刻使用搜救设备如光纤探测缩小范围，确认生还者的位置，并制定计划展开搜救。

新加坡民防部队星期天（2月12日）在加冷消防局展示“狮心行动”队员携带到土耳其用于城市搜救行动的各种设备，其中包括光纤探测器（fibre-optic scope）、生命探测器（Victim Detection and Location Device），以及各种破拆工具等。

在一般情况下，民防人员会先派出搜救犬寻找可能仍有生还者的范围，再使用生命探测器和光纤探测器缩小搜寻范围以及确认生还者的所在位置。确认位置后，便会开始制定计划，将生还者从废墟拯中救出来。

光纤探测器长3.5米，前方置有相机和灯光，探测器也可随着民防人员的控制，在废墟下往不同方向灵活移动，民防人员则可透过屏幕观察废墟下的情形，确认生还者位置。

除了用于搜救的设备，“狮心行动”队员也携带足以他们食用14天的食物和水，在灾区设立自己的救援行动基地。

新加坡民防部队派遣的68名“狮心行动”队员自星期三（8日）起，前往土耳其南部城市加济安泰普（Gaziantep）协助当地的搜救行动。

根据民防部队早前的脸书贴文，第二批前往土耳其的队员携带了24箱平均重量各为140公斤的搜救设备、医疗用品、口粮和帐篷等。