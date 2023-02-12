组屋单位起火 机警清洁工拿洗地水枪灭火

麦波申组屋的五楼单位起火，机警的组屋清洁工接获通知后，立刻拿着洗地用的水枪冲上火场，协助其他居民一起扑灭火势。

这起火患于星期六（2月11日）下午5时许发生在巴南路（Balam Road）第21座组屋的一个五楼单位。

热心读者拨电通知《新明日报》，指现场来了多辆警车及消防车，起火单位外的走廊被熏黑，所幸火势并未蔓延，因一些邻居和清洁工及时到场扑灭火势。

记者星期六晚走访现场时，女屋主和亲友在单位内检查和整理物品，但她们都不愿受访。

据观察，单位客厅有烧焦的痕迹，屋内一片漆黑，电源或已切断。

据记者了解，着火时单位没人在家，大门也被锁上，当时有数个居民和一名清洁工赶到现场救火。

记者几经探听后，在附近的多层停车场找到协助救火的清洁工符哈德（29岁）。他透露，自己当天感冒不适休病假，但当时接到同事来电说附近单位起火后，他连忙拿起一个平日用来洗地的“水枪”赶过去。

他说：“当时事发单位的大门已打开，我就站在门外向内喷水。”

符哈德形容客厅的火势相当大，四五人合力，花了10多分钟用水把火扑灭。

民防部队受询时证实于下午5时45分接获通报。发言人说，公众在民防人员抵达前用水把火扑灭，事件中无人受伤。

当局正在调查起火原因。