相隔三年再回到邻里 妆艺嘉年华来到淡滨尼天地

（早报讯）妆艺嘉年华相隔三年再次回到邻里，星期天（2月12日）晚上，大雨虽一直下不停，上千名淡滨尼居民仍兴致勃勃地观赏了表演。

星期天晚上，人民协会在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举办了妆艺嘉年华的活动，五辆今年妆艺游行的大型花车在淡滨尼邻里巡游，17辆小型花车停在淡滨尼天地供公众合照。

此外，淡滨尼天地体育场傍晚仍如期上演了“上台就开心”妆艺音乐表演，演出不受恶劣天气影响。

潘素芬（60岁，金融业职员）和20多名老朋友们相约前往看表演，落座后便开始愉快地自拍。

她说：“我们是跳舞认识的，都很喜欢看妆艺这样的节目，所以五点多就来排队了。”

淡滨尼居民曾南雄（72岁，退休者）说妻子很喜欢看妆艺的表演，能够趁着周末出来走走，在家附近就能看到妆艺大游行的节目非常开心。“雨天还能看到花车游行真的很惊喜！我很期待晚上的乐队表演。”

淡滨尼集选区议员、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高接受《联合早报》访问时说，虽然一直下雨，但是仍能感受到居民的兴奋，“你可以看到每个人都很兴奋，他们和家人与亲友一起来看节目、看花车。不仅是华人，还有很多其他种族的居民，这是团结的象征，不分语言、文化、宗教，一同庆祝节日。”

接下来两个周末，妆艺邻里嘉年华活动将分别走进蔡厝港、宏茂桥、义顺和丹戎巴葛社区与民同庆。公众可通过妆艺网站了解更多详情。