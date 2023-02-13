星展全年净利增长20％至81.9亿元 增加派息和派发特别股息

（早报讯）较高的净利息收入抵消了非利息收入衰退，星展集团（DBS）去年全年净利增长20％，达到创纪录的81亿9000万元。

星展集团星期一（2月13日）开市前发布去年全年和第四季业绩。第四季净利也达到23亿4000万元的创新季度纪录，较一年前增加69％。

盈利强劲增长，集团董事会提议派发每股42分的终期股息，比之前的派息增加了6分。若未发生不可预见的情况，每年股息将上升到每股1.68元。

董事会还提议派发每股50分的特别股息。

集团指出，全年总收入增长16％，达到165亿元，首次突破160亿元。

净利息收入增长40％，达到创纪录的107亿元。利率走高，净利息收益率（NIM）增加48个基点，达到2.11％。贷款增长了4％至4150亿元。

净收费收入减少12％至30亿9000万元。市场条件疲软导致投资产品销售减少，财富管理收费减少了26％至13亿3000万元。

集团指出，它的资产素质坚韧，不良贷款比率从2021年底的1.3％减少到1.1％，贷款的特别准备金从12个基点下降到8个基点。

集团的股本回报率从12.5％攀升至15％的新高。

星展集团执行总裁高博德说：“受惠于利率上升，第四季的股本回报率达到创纪录的17％、全年达到15％。这也反映了我们10年来转型所带来的重大结构性收益。”

高博德认为，加息放缓和中国的重新开放，市场信心将在来年恢复。“我们的股息和特别股息大幅增加到每股92分，反映了我们强劲的盈利状况和资本实力。去年的总派息达到每股2元。”