星期一开盘可关注股票

（早报讯）美国通货膨胀数据本周公布在即，投资者避险情绪升温。

美国三大股市上星期五（2月10日）涨跌互现。道琼斯工商指数涨0.5%，报33869.27点；标普500指数涨0.22％，报4090.46点；纳斯达克指数则下滑0.61％，收于11718.12点。

上周整体来看，三大股指均下跌。其中，纳斯达克指数下滑幅度最大，跌2.4％，结束此前连续五周的上涨趋势；标普500指数跌1.11％，道琼斯工商指数微跌0.16％。

新加坡海峡时报指数上星期五收报3360.69点，全周下跌23.6点或0.70％。

其他亚太股市星期一（2月13日）开盘全部下滑，东京股市和首尔分别下滑0.67%和0.36%，悉尼股市也下跌了0.22%。

星期一可关注的本地股票：

*星展集团（DBS）星期一盘前公布去年业绩报告，受益于利率上升，银行全年净利同比增长20％至81亿9000万元。其中，第四季净利同比大幅上涨69%至23亿4000万元，创季度收入新高。集团董事会建议每股派息92分，其中包括第四季每股派发的42分股息以及50分的特别股息。派息日预计是4月21日。去年全年，集团合计每股派息2元。星展集团上星期五闭市报36.03元，涨0.31%。

*Aspen集团上星期天（2月13日）宣布，旗下两间子公司于上星期四（2月9日）收到马来西亚国有控股公司槟城发展企业（Penang Development Corporation，简称PDC）向当地高等法院提交的索赔诉讼。指控Aspen无法履行合约的建造项目，并要求集团在判决日期后14天内，退还已支付给集团子公司的1500万令吉（460万新元）。Aspen对指控予以否认，并在通过法律途径解决诉讼的同时，继续寻求与PDC庭外和解。Aspen集团上星期五闭市收报0.039元，无起落。

*力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）星期一盘前宣布，评级机构穆迪（Moody's）将信托的企业组群评级（Corporate Family Rating）和子公司LMIRT Capital的高级无抵押债券从B3下调到Caa1，展望为“负面”。信托收报0.034元，无起落。