本地股市星期一早盘下滑0.75％

（早报讯）投资者对即将公布的美国通货膨胀数据高度谨慎，市场避险情绪升温。本地股市星期一（2月13日）开盘走高后，急速下滑。截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌25.3点或0.75%，报3335.39点，盘中最高点是3376.69点，最低点3330.62点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，对于星期二（2月14日）将要公布的美国通货膨胀数据，市场并不乐观。如果不及预期，则有可能让美国联邦储备局加大加息力度。海指已跌破3360点的支撑位，短期内仍是下跌趋势。此外，美国宣扬要让制造业回流，也不利于本地企业的出口。其中，科技制造企业可能会首当其冲。

渣打银行全球研究部主管兼首席策略师罗伯森（Eric Robertsen）说，“明天公布的CPI报告将使市场两极分化。要么让市场松一口气，要么避险情绪加速。而联储局公开市场委员会（FOMC）越是延长加息周期，美国经济就越有可能出现硬着陆，之后的降息则会更激进。”

亚太地区股市跌多涨少，东京股市跌1.03%，表现最为惨淡。首尔和香港股市分别下跌0.77%和0.48%；台湾和悉尼股市各跌0.38%至0.26%。上海和深圳股市则分别上涨0.53%和0.72%。

海指成份股方面，25只下跌，三只上涨，两只持平。

跌幅最大的是胜科工业（Sembcorp Ind）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落1.6％和1.43％，报3.68元和0.69元。

领涨的是云顶新加坡（Genting Singapore）和丰益国际（Wilmar International），前者起1%至1.01元，后者起0.51%至3.98元。

活跃股方面，康盛医疗集团（Thomson Medical Group）以2930万股的成交量居首，集团上星期五（2月10日）公布截至去年底的上半财年净利上扬82.6%至2280万元，营收增长27%至1亿8400万元。每股盈利上扬83%至0.086分。康盛医疗早盘报0.076元，涨5.56%。

胜科海事（Sembcorp Marine）以2014万股的成交量居次席。胜科海事早盘报0.136元，涨0.74%。

对于早上刚公布优秀业绩后，就遭到抛售的星展集团（DBS）。谭莹莹说，通货膨胀加剧可能会造成银行坏账增加，这让市场对银行以后的盈利产生担忧。