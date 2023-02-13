去年公交乘客满意度略升

（早报讯）去年本地有92.7%乘客对公共交通服务感到满意，比前年稍升0.7个百分点，乘客给公交服务的整体满意度平均指数自2019年以来，维持在7.8分（满分为10分）。

公共交通理事会星期一（2月13日）发布2022年公交服务乘客满意度调查结果。

2020年对公交服务表示满意的乘客高达97.6%，2021年跌至92%。去年的满意比率虽比前年微升，但还是比三年前低，降了4.9个百分点。

自2006年推出的公交乘客满意度调查，让乘客为巴士和地铁服务的八个指标，包括等候时间、可靠度、舒适度等打分，旨在了解乘客的要求与需要，从而改进服务。

共5029名15岁及以上的公交乘客，参与去年9月至10月的调查。

调查显示，乘客对地铁服务感到相当满意，打出8的高分，2021年和2020年的指数都是7.9分。相比下，巴士服务去年的满意度为7.7，维持在2021年的同个水平。

调查也显示，地铁乘客最满意地铁的可靠度、车程和安全与保安，这三个指标的满意指数都略为进步。对于可靠度的满意指数从前年的8增至去年的8.2，车程从7.9增至去年的8，安全与保安则从8.1增至8.3。

巴士乘客去年最满意巴士的可靠度、车程和等候时间，可靠度和车程指标的满意指数都是7.5，等候时间则是7.1。

另外，公共交通理事会从去年9月至10月，也向537名体障人士和看护者展开公交服务满意度的调查，收集到的满意度为7.6，比前年的7.2高。