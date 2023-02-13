归还携手防疫器首日 公众积极响应

（早报讯）归还携手防疫器首日上午，不少年长者前往民众俱乐部或联络所帮助家人一并归还。

政府此前宣布，随着抗疫措施全面解除，公众可以自行卸载合力追踪应用并且到民众俱乐部和联络所归还携手防疫器。

《联合早报》记者星期一（2月13日）上午走访油池、蔡厝港、吉丰、巴西立和淡滨尼等多家民众俱乐部了解发现，各个民众俱乐部都在一楼较明显的位置放置了纸箱，并有一至两名工作人员负责收集整理工作。

自民众俱乐部早上10时开门起，便陆续有公众前来归还防疫器。不少单独前来的公众一次归还多个携手防疫器，甚至有人归还了六七个。

上午10时30分左右，蔡厝港民众俱乐部15分钟内陆续有七个居民归还了近20个携手防疫器。叶丽珍（64岁，退休人士）除了归还自己的携手防疫器，也替丈夫、女儿与女佣归还。

据了解，吉丰民众俱乐部开门一小时内，已收到了超过50个携手防疫器。由于靠近蔡厝港地铁站，不少公众出门用午餐时顺路来俱乐部归还。

居住在蔡厝港的陈姓居民（68岁，退休）得知可以归还携手防疫器后，便把家人们的一并收集起来。他说：“我今天一共还了七个。周末的时候儿子专门拿来了三个叫我一起还回去，因为已经用不着了。”

白沙居民杨崇玉（50岁，家庭主妇）在买菜时顺路到联络所归还家人的携手防疫器。她说：“防疫器已经没电了，一直放在家里没有用，就拿来还。这些有电池的防疫器不能直接扔进垃圾桶。”

公众可在2月13日至3月12日期间，到全岛108个民众俱乐部或联络所归还自己和家人的携手防疫器。