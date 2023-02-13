万人拜别星云大师 本地500信徒远程泪别

（早报讯）星云大师圆寂赞颂典礼暨圆寂荼毘大典星期一（2月13日）早上9时举行，榜鹅佛光山在大雄宝殿同步放映直播，约500人出席远程送别大师。

佛光山开山宗长兼国际佛光会创办人星云大师于元宵节（5日）下午安详逝世。星期一早上的仪式在台湾高雄佛光山云居楼举行，数万人到场，全球各地佛光山包括新加坡佛光山也现场直播，让无法前往高雄的信众也能送大师最后一程。

约500人星期一早上到榜鹅佛光山远程送别星云大师。（刘慧祺摄）

《新明日报》记者早上约7时半抵达新加坡佛光山时，大殿外坐着数名信众等待入场。大殿两旁设起两个大型荧幕，殿内也排好约360张椅子。多数信众于早上8时左右陆续抵达，在搭上海清后在义工的引领下进入大殿就坐，当中包括前国会议员兼新加坡佛光山顾问杨木光、Teo Heng家庭式连锁卡拉OK老板张仰兴，以及本地歌台一姐刘玲玲。

道场底层一楼也设有大荧幕和约100个座位。发言人说，为维持道场庄严，星期一早上一共出动约50名义工。

直播连线在早上9时开始，信众通过荧幕看着台湾总统蔡英文及其他当地政要一行人面容肃穆步入会场，一一上台对星云法师致意。

典礼中播放了不少来自人间音缘的佛曲，不少信众不忍掉泪。当荧幕播出大师的真身被移动时，大殿信众起立合掌，两旁的义工跪地送别，场面感人。

大殿两旁义工跪地泣别。（刘慧祺摄）

刘玲玲：选择留守道场

张仰兴说，他其实也想到高雄亲送大师，但想到那里一定会很多人，希望之后再有机会组团和其他企业商家一起参访高雄佛光山本山，向他们介绍星云大师的宏深悲愿。

过去一周几乎天天都到榜鹅佛光山的刘玲玲透露，她其实也想到高雄。“但是住持和大多师父们都回去送大师，这里的道场也非常需要有人留守，所以我决定留下来，之后学校假期再带孩子一起去高雄。”