职场公平劳资政委员会提20建议 包括立法后允许雇主优先聘用残障者和长者

文 /
林伟杰

更新 /
更新 / 2023年2月13日 9:34 PM
发布 /
发布 / 2023年2月13日 5:00 PM
由全国雇主联合会会长叶进国（左起）、人力部长陈诗龙和职总秘书长黄志明联合领导的职场公平劳资政委员会，召开记者会公布委员会的中期报告书。（邝启聪摄）
由全国雇主联合会会长叶进国（左起）、人力部长陈诗龙和职总秘书长黄志明联合领导的职场公平劳资政委员会，召开记者会公布委员会的中期报告书。（邝启聪摄）

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（早报讯）新加坡正研究立法保障职场的公平，防止歧视行为，本地雇主在相关法律实行之后，在招聘时或能有弹性优先考虑聘用残障者和55岁或以上的长者。

职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）星期一（2月13日）召开记者会，发表中期报告书，针对职场公平立法提出20项建议。

其中一项建议是允许雇主在招聘时优先考虑残障者和长者，即使有其他同样符合资格或资格更佳的应聘者。不过，应聘者必须符合工作的最低要求，而入职后的雇佣决定（例如擢升员工）也仍然取决于个人表现。

职场公平劳资政委员会于2021年7月由劳资政三方代表组成，检讨本地保障职场公平性的框架，研究立法是否为维护职场公平性的最佳政策选项。

委员会中期报告提出的20项建议分为四大类：加强防止职场歧视的力度、满足企业需求和达到国家目标、在维持职场和谐的同时解决纠纷和雇员的不满，以及让受职场歧视的个人获得平反，并确保有适当惩处来对付违法行为。

委员会指出，加强针对特定职场歧视行为的保护，将有助于达成新加坡的主要社会和经济目标，并且鼓励更多长者、女性、残障者和精神疾病患者加入劳动队伍。

由职场公平立法（Workplace Fairness Legislation，简称WFL）和劳资政公平雇佣指导原则（Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices，简称TGFEP）组成的职场公平性框架，将发出强烈信息表明新加坡不容忍职场歧视行为。

2018年到2021年之间，人力部和劳资政公平与良好雇佣联盟（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）每年平均接获300多起职场歧视的投诉，最常见的与国籍、年龄、性别、种族、语言有关。人力部2021年的调查结果显示，有8%的受雇居民表示曾经历过职场歧视。

公众可浏览go.gov.sg/wfl阅读中期报告书，并通过go.gov.sg/tcwfinterimfeedback网页针对委员会的20项建议提供反馈。委员会接下来会继续同利益相关各方进行讨论，进一步优化建议。委员会的检讨工作预料会在今年内完成，并发表最终报告书。

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