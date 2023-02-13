职场公平劳资政委员会提20建议 包括立法后允许雇主优先聘用残障者和长者

（早报讯）新加坡正研究立法保障职场的公平，防止歧视行为，本地雇主在相关法律实行之后，在招聘时或能有弹性优先考虑聘用残障者和55岁或以上的长者。

职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）星期一（2月13日）召开记者会，发表中期报告书，针对职场公平立法提出20项建议。

其中一项建议是允许雇主在招聘时优先考虑残障者和长者，即使有其他同样符合资格或资格更佳的应聘者。不过，应聘者必须符合工作的最低要求，而入职后的雇佣决定（例如擢升员工）也仍然取决于个人表现。

职场公平劳资政委员会于2021年7月由劳资政三方代表组成，检讨本地保障职场公平性的框架，研究立法是否为维护职场公平性的最佳政策选项。

委员会中期报告提出的20项建议分为四大类：加强防止职场歧视的力度、满足企业需求和达到国家目标、在维持职场和谐的同时解决纠纷和雇员的不满，以及让受职场歧视的个人获得平反，并确保有适当惩处来对付违法行为。

委员会指出，加强针对特定职场歧视行为的保护，将有助于达成新加坡的主要社会和经济目标，并且鼓励更多长者、女性、残障者和精神疾病患者加入劳动队伍。

由职场公平立法（Workplace Fairness Legislation，简称WFL）和劳资政公平雇佣指导原则（Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices，简称TGFEP）组成的职场公平性框架，将发出强烈信息表明新加坡不容忍职场歧视行为。

2018年到2021年之间，人力部和劳资政公平与良好雇佣联盟（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）每年平均接获300多起职场歧视的投诉，最常见的与国籍、年龄、性别、种族、语言有关。人力部2021年的调查结果显示，有8%的受雇居民表示曾经历过职场歧视。

公众可浏览go.gov.sg/wfl阅读中期报告书，并通过go.gov.sg/tcwfinterimfeedback网页针对委员会的20项建议提供反馈。委员会接下来会继续同利益相关各方进行讨论，进一步优化建议。委员会的检讨工作预料会在今年内完成，并发表最终报告书。