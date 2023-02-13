开车失控酿五人伤车祸 男子被判监吊照

（早报讯）没留意到路边的水洼，男子开车驶过水洼后，车子失控撞上中央分界堤，再冲到反方向车道撞上一辆车子，导致五人受伤，包括一名九岁女童。

控辩双方达成共识，建议法官判被告罚款4000元至5000元，但被法官否决，改判被告坐牢五周和吊销各级驾照五年。

法官星期一（2月13日）下判时指出，被告明知事发时下雨路滑，理应要更加小心驾驶，包括放缓车速和保持安全距离，但被告却没有这么做，结果造成多人受伤，损毁公物，他的行为也可能造成其他人受伤，因此须判监禁以示惩戒。

被告罗凯栋（译音，35岁）承认一项抵触公路交通法令的控状，另一项罪名则交由法官下判时一并考虑。

这起车祸发生在2020年3月7日下午4时25分，地点是布莱德路往罗尼路方向的路段。

庭上揭露，事发时正下着雨，被告开车载着女伴，行驶在上述路段的最右边车道，但他没留意到一旁的水洼，结果车子驶过水洼后突然失控。

车子先冲上中央分界堤撞过围栏，再闯入反方向车道，结果撞上一辆迎面而来的车子。

被撞毁的车子当时载有三人，53岁驾驶员和九岁女童蒙受重伤，36岁妇女则受轻伤，而坐在被告车子前方乘客座的32岁女伴也受伤。

医药报告显示，驾驶员身上多处骨折，女童则脚部骨折，两人后来都得动手术，分别拿了139天和20天住院假。

根据卫生科学局的车速分析报告，事发前三秒，被告的车速高达每小时88公里至102公里，超出该路段时速70公里的限制。

律师代为求情时说，被告向来小心开车，从未违反交通条例，他事发时也蒙受重伤动了两次手术。

律师说，事发时下着大雨，前方行驶的德士一直把路上的雨水溅到被告车子的挡风玻璃上，被告出于安全考量，才会加快车速打算超越德士，结果车子失控打滑酿祸。

被告闻判后，通过律师要求展期服刑，期间将考虑会否提出上诉。法官批准被告申请，允许他以1万5000元保释，展至3月13日开始服刑。