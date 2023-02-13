贿赂平价前职员采购更多鱼货 鱼商职员判监七个月

（早报讯）职总平价前职员受贿，向特定鱼商采购鱼类供应给超市，鱼商职员八个月内行贿超过2万元，还教唆他人包游艇和送烈酒，被判坐牢七个月。

控方指，受贿意味着职总平价合作社前高级组长林建国（48岁）采购的鱼货可能不是质量最好的，而职总平价做为本地规模最大的超市集团，这可能对多人造成潜在的伤害。

Fish Vision Agro-tech私人有限公司的马来西亚籍员工伍纯雄（译音，44岁），星期一（2月13日）承认一项行贿罪名，另一项教唆行贿的罪名交由法官下判时纳入考量。他也面对一项醉酒驾驶的罪名，被判罚款4000元和吊销驾照30个月。

案情显示，林建国负责根据职总平价超市所需的货量，每晚到裕廊渔港批发市场购买海鲜。他有权决定要向哪个供应商买鱼，以及采购的数量，而因为职总平价事先已和供应商定好价钱，他得根据服务水准和鱼类的质量做出采购决定。

Fish Vision Agro-tech在裕廊渔港批发市场摆摊，主要的客户是职总平价。被告负责运送、售卖和包装鱼货，卖出的每公斤鱼货可赚三至五分的佣金，这笔佣金占他工资的至少三至五成。

2020年2月，被告问林建国可否向他的公司买更多鱼，后者反问他“可以收到什么”。被告与老板周金辉（47岁）讨论后，两人共谋贿赂林建国，让他从交易中抽一笔，接下来八个月一共给了约2万4943元。

获得好处后，林建国每天向公司采购的鱼类，从原本的200公斤增至400至600公斤。

2020年10月，被告、周金辉和强发海产公司（Kiang Huat Sea Products Co）的职员林伟健，也为林建国安排了价值约2000元的娱乐活动，林伟健在被告的教唆下包了一艘游艇，还买了三瓶威士忌。