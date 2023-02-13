察觉老雇主患失智症 女佣偷卡提近两万元

（早报讯）女佣察觉七旬女雇主患失智症，竟趁机偷用对方的提款卡，一年内提走1万8000多元现金，被判坐牢五个月。

印度尼西亚籍被告米敏（Mimin，39岁）星期一（2月13日）承认一项偷窃罪，余下两项罪状供法官下判时纳入考量。

案情披露，受害者艾斯纳（71岁）2020年10月聘请被告，照顾自己及卧病在床的丈夫，打理家务事，以及购买日常用品。被告过后发现老雇主有记忆障碍的症状，察觉她患上失智症。

某日，艾斯纳在提款机提钱，被告偷看并记下密码，还注意到她通常把提款卡放在包包内。随着老雇主的记忆渐渐衰退，她有时依赖被告提醒她密码，或直接把提款卡给被告，吩咐她去提款。

被告后来萌生歪念，2021年1月至12月之间，总共46次使用提款卡，从老雇主的银行户头提走1万8710元。

被告把大部分的钱汇回家乡，并使用30元买了一对耳环。庭上揭露，被告起初的干案动机，是想替家人还债。

老雇主被蒙在鼓里一整年，直到女儿某日替她提款时，发现银行户头里只剩100元。女儿记得户头数月前仍有1万3000元，觉得不对劲，与家人讨论后决定报警。

被告没有马上招供，录第一次和第二次警方口供时还撒谎，称老雇主自愿给她提款卡，也授权她提款，她随后把所有的钱交给雇主或买日常用品。

警方后来找到她的汇款收据，女佣知道无法抵赖，才承认罪行。除了被告买的耳环，警方无法拿回受害者损失的款项，被告也没有赔偿老雇主。