受富商许伟明全面收购献议刺激 腾龙国际股价一日劲涨14.29%

（早报讯）受到全面收购献议刺激，腾龙国际集团（Global Dragon）股价星期一（2月13日）恢复交易后应声劲涨14.29％至0.12元，追平收购价。

本地富商、飞龙集团（Fragrance Group）创办人许伟明的投资公司上星期五（10日）宣布献议全面收购凯利板挂牌公司腾龙国际集团，每股收购价为现金0.12元，比腾龙国际集团股票过去一个月的交易量加权平均价0.104元，高出15.4％。

许伟明是通过独资的投资控股公司JK Global Wealth提出这个自愿有条件收购献议。

腾龙国际集团前称TMC教育（TMC Education），许伟明是掌控股东。他是在2017年通过投资公司JK Global Assets收购TMC教育的51％股权，首次入股同时取得掌控权，并按规定提出全面收购献议。许伟明入主后更改公司名称，并把腾龙国际集团转为房地产发展和投资公司。他前年把飞龙集团私有化，如今再次出手要把腾龙国际集团私有化。

根据腾龙国际集团上星期五的宣布，截至上星期五，JK Global Wealth已掌控腾龙国际集团的81.98％或5亿5910万股股权，包括JK Global Assets和许伟明的母亲陈树兰承诺接受献议的59.30％和13.88％股权。

收购者认为，鉴于利率上升、通货膨胀和地缘政治的不确定性，把腾龙国际集团私有化将能够为管理层提供更大的灵活性，以便更好的应对充满挑战的营业环境。公司将能够节省与挂牌相关的合规开销，把资源专注于业务运营。因为股票流动性低而难以退出投资的股东，可借此献议退出投资。

它指出，在2018年1月30日进场买入股票并认购附加股的股东，平均成本是每股6.8分，至今的总回报率（加1.3分股息）是96.2％，年化总回报率是14.4％。