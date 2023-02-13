今年至今五起致命工伤意外 死亡人数超过去年同期

（早报讯）29岁新加坡籍男领航员换船时不慎坠海身亡，这是本地今年的第五起致命工伤意外，死亡人数比去年同期的三起更多。这也是今年第三起涉及本地员工的工伤事故。

这起事故发生在星期六（2月11日）凌晨2时50分左右，地点在龟屿附近的海域。

人力部答复《联合早报》询问时证实，这是本地今年的第五起致命工伤意外，港务集团海事公司（PSA Marine）是死者的雇主。

人力部已指示公司任命一名工作场所安全与卫生审计员，为工作场所进行彻底审计。

人力部也提醒员工换船时要保持警惕，确保穿上合适的救生衣，并且时刻遵守三点接触（双手及其中一只脚；或双脚及其中一只手接触楼梯）的安全守则。

《联合早报》早前报道，事发时，领航员要从拖船下来，登上另一艘机动接驳艇，他在下船的过程中失足坠海。海事局、警察海岸卫队及民防部队展开八个多小时的搜救，才将男子打捞上来，救护人员上前检查后，证实男子已经没了心跳。调查工作还在进行中。

今年第二起涉及本地员工的致命工伤意外，发生在2月2日下午2时15分左右，地点是亚历山大台61号的Harbour Link大厦。

事发时，三名工人在搬运一个集装箱里的玻璃门，岂料其中九道玻璃门突然倒下。两名工人在骤不及防的情况下被玻璃门压中，过后被紧急送往国大医院抢救，其中一人的住院情况稳定，53岁本地男子则伤重不治。

今年涉及本地员工的首起致命工伤意外则发生在1月19日凌晨1时16分左右，一名66岁新加坡籍男油站职员在盛港东路油站遭离开油站的汽车撞倒，送院后抢救不果。