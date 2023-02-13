新翔集团第三季转亏为盈

（早报讯）航空旅行恢复提振新翔集团（SATS）业务，集团在2023财年第三季转亏为盈，取得50万元净利。

新翔集团星期一（2月13日）闭市后发表截至去年12月底的2023财年第三季业务报告。

集团第三季业务好转，比第二季净亏损990万元大为改善，但同比却大跌90.2%。

若不包括政府援助津贴，集团将蒙受1370万元的亏损，低于前一年同期的3300万元亏损。

集团营收同比增长54.5%至4亿7570万元。航空业持续复苏，航班趟次已恢复到冠病疫情前水平的71%。

餐饮解决方案业务收入同比上升39.9%至2亿3290万元。

机场服务业务（gateway services）收入达到2亿4270万元，同比增长73%。其中一部分来自Asia Airfreight Terminal贡献的3050万元的收入。

业务增长和通货膨胀导致集团开支同比上升50.3%至4亿7680万元。员工成本、原料成本和执照费增加，工厂设施扩大以及水电费也上升。

集团透露，中国边境开放，业务展望料会进一步改善。集团收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）就是为了加强业务和盈利能力，应对未来业界挑战和市场竞争，同时会继续以新加坡市场为主。