百利宫房地产投资信托截至去年底四个月 每单位派息1.72分

（早报讯）百利宫房地产投资信托（PARAGON REIT）截至去年12月底的四个月的每单位派息1.72分，与前年同期持平，可派发收入同比下滑3.4%至4951万余元。

信托将在3月28日支付1.72分的每单位派息。

信托在星期一（2月13日）闭市后发布业绩时指出，防疫限制放宽，使得租户销售额强劲复苏至接近疫情前水平。信托截至去年12月底的2022财年的16个月里，每单位派息比上一个财年的12个月增长34.1%至7.24分，可派发收入增长33.2%至2亿1018万余元。

信托调整财年时段，把财年结束时间从2022年8月31日更改为2022年12月31日。因此，2022财年业绩是从2021年9月1日开始，至2022年12月31日结束，前后16个月。之后，信托的财年将以每年1月1日至12月31日计算。

信托截至去年12月底的四个月的净房地产收入增长2.6%至7023万元，总营收上扬2.1%至9456万元。

与上一个财年的12个月相比，截至去年12月底的2022财年的16个月的净房地产收入上升38.1%至2亿7993万元，总营收增长35.8%至3亿7641万元。

信托截至去年底的债务有效利率为3.09%，负债率29.8%。

信托指出，在2022日历年（calendar year），信托在新加坡的租户销售额和人流量分别同比增长35%和33%。

与此同时，澳大利亚的租户销售额和人流量分别同比增长9%和1%。

信托管理公司总裁练美英说：“随着营运恢复正常，我们在租户销售额和人流量方面的运营指标继续改善。在节日期间，我们看到了令人鼓舞的租户销售额。稳定的资产估值反映出我们的战略定位，以及市场对我们资产的强劲需求。”

她透露，信托将继续积极管理资产，并与利益相关者密切合作，以确保信托始终走在不断发展的零售和消费趋势的前端。

百利宫房地产投资信托前称新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。信托星期一上扬0.52%，收报0.97元。