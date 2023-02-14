星期二开盘可关注股票

（早报讯）美国1月通货膨胀数据公布在即，市场波动加大。美股三大指数星期一（2月13日）全面上扬。纳斯达克指数涨1.48％，收于11891.79点；标普500指数涨1.14％，报4137.29点；道琼斯工商指数涨1.11%，报34245.93点。

根据彭博社估计，美国1月份的通胀率可能从去12月的0.1%加速至0.5%，而同比则从6.5%放缓至6.2%。

新加坡海峡时报指星期一数跌35.99点或1.07％，收报3324.70点。本地股市全场成交量12亿2000万股，总交易额10亿8000万元。上升股253只，下跌股306只。

亚太区域股市星期二（14日）早盘齐涨，东京和首尔股市分别上涨0.72%和0.6%，悉尼则下滑0.44%。

星期二可关注的本地股票：

*百利宫房地产投资信托（PARAGON REIT），前身为新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）公布最新业绩报告，在本地零售业复苏的支持，截至去年12月底的后四个月的可派发收入同比增加0.3%至4835万元，每单位派息同比持平为1.72分。下半财年的派息日为3月28日。信托星期一闭市报0.97元，涨0.52%。

*远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）盘前发布最新业绩报告，信托截至去年12月底的下半财年可派发收入同比增加13.8%至3444万元，全年增加25.2％至6502万元。可派发收入增加主要受益于投资组合收入增加和财务费用减少，以及市中广场（Central Square）脱售所得。下半年和全年每单位派息分别增加13.1％和24.3％，至1.73分和3.27分。下半财年的派息日为3月22日。信托星期一闭市报0.665元，股价无变动。

*Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）盘前发布最新业绩报告，信托截至去年12月底的下半财年可派发收入同比减少18.8%至1085万英镑（1750万新元），全年减少5.8％至2453万英镑。下半年和全年每单位派息分别减少19.6％和11.4％，至2.25便士分和4.81便士。下半财年的派息日为3月30日。信托星期一闭市报0.525英镑，跌0.94%。

*AF环球（AF Global）星期一闭市后发布盈利预警，预期截至去年12月底的全年净利将大幅减少，主要由于集团酒店业务受到全球疫情及经济不明朗等因素的影响。不过，集团指出，随着世界各国逐步重新开放，集团的酒店业务今年有所改善。AF环球星期一闭市报0.087元，股价无变动。

*OTS控股集团（OTS Holdings）星期一闭市公布2023年上半财年业绩报告，截至去年12月底集团净利同比大幅减少99.2%至8千元，每股盈利减少99.2%至0.004分。净利减少主要因为汇率亏损以及合资企业的亏损造成。OTS控股星期一闭市报0.16元，股价无变动。