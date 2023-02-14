本地股市星期二早盘下滑8点

（早报讯）本地股市早盘连续两天高开低走，高位套利导致指数短期仍有下行风险。截至星期二（2月14日）中午12时，新加坡海峡时报指数下滑8点或0.24%，报3316.7点，盘中最高点是3341.42点，最低点3314.32点。

美国联邦储备局星期二晚上将公布通货膨胀数据。辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，根据以往经验，联储局每次公布通货膨胀数据后的发言都偏鹰派，加上美股上月飙涨后市场有调整需要，短期内美股下行可能较大。海指在连续两次测试3400点未果后，高位套利致使海指出现疲态。即使隔夜美股回弹，海指也只在开盘出现小幅技术回弹后，重新下跌。就趋势看，指数有可能将回落至3290点左右。

根据路透社调查，分析师预计美国1月总体物价指数将上涨0.5%，核心物价指数料上涨0.4%，年化通胀率会从12月的6.5%降至6.2%。

亚太地区股市方面，首尔股市上涨0.8%，引领区域市场；台湾、东京、香港、悉尼和湾股市涨幅介于0.2%至0.76%；深圳和上海则分别下跌0.33%和0.03%。

海指成份股方面，12只下跌，10只上涨，八只持平。

跌幅最大的是新翔集团（SATS）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别滑落6.33％和3.05％，报2.81元和1.27元。

其中，星狮物流商产信托盘前公布，信托总裁沃雷斯（Robert Wallace）因家庭原因，将于今年5月底卸任。信托将在日后适当时候宣布新总裁人选。

领涨的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和云顶新加坡（Genting Singapore），前者起1.02%至1.98元，后者起1%至1.01元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和泰国酿酒（Thai Beverage）居前，成交量分别为1931万股和1558万股，前者股价无变化，后者跌1.48%至0.665元。