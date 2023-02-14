打前女友复合后判监 男子求庆祝情人节后入狱

（早报讯）男子酒后擅闯前女友公寓，挥拳又掌掴女方，星期二（2月14日）被判坐牢三周。但两人事后已复合，男子要求庆祝完情人节后，星期三（15日）才入狱。

被告是44岁的王耀平（译音），他面对两项擅闯和蓄意伤人的控状。

受害者是一名42岁马来西亚籍女子，案发时是被告前女友，不过两人在案发后已复合。

案情显示，被告在去年7月4日，与受害者通过简讯分手。

被告隔天凌晨3时至4时间，在公司附近的酒廊以及芽笼6巷一带的酒廊喝酒。他前后喝了约三品脱（pint）的黑啤酒，以及三瓶啤酒。

被告在芽笼6巷的酒廊喝完酒后去找受害者。

受害者住在沈氏通道（Sims Drive）一带的公寓。被告在公寓外尾随一名居民进入公寓，他发现楼梯门没上锁后，爬楼梯到受害者10楼的单位外。

受害者听到有人敲门，开门后看见被告，十分惊讶。

被告在受害者开门后将她推倒在地，往受害者的头部挥拳，还打了她几个耳光。

被告事后把受害者推倒在沙发上，继续对她挥拳和甩巴掌。

被告最后把受害者推进房间，并拉着她的头发，要受害者交出她同事的手机号码。

受害者在交出号码前，打电话给被告的妹妹求救。

被告在凌晨4时45分到厕所清洗，之后倒在受害者的床上睡觉。

被告的妹妹在清晨5时02分将被告接回家。

被告今年1月认罪，星期二上午被判坐牢三周。他表示今天是情人节，要求明天才开始服刑。

法官表示今天是特别的日子，批准被告申请。