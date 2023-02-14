黄循财下午3时30分发表财政预算案声明

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）下午3时30分将在国会发表2023年政府财政预算案声明，勾勒新加坡在冠病疫情后的前进道路，将重点谈到为家庭提供的帮助。

预算案声明以“携手前进新时代”（Moving Forward in a New Era）为主题，将阐述新加坡如何在纷乱的世界格局中保障我国发展前景，在帮助新加坡人把握新机遇、加强社会契约、为家庭提供保障的同时，建立全民集体韧力。

黄循财星期一在脸书发文说，新加坡人在疫中越战越勇，与此同时，大家也必须为疫后的未来做好准备。“前方的道路不会平坦。但通过我们的共同努力，以及对彼此的信任，我有信心，我们会一起打拼，为所有人和我们的子孙后代打造更好的未来。”

黄循财上周五（2月10日）汇报新加坡携手前进（Forward Singapore）运动的进展时也说，政府将根据通过各项对话收集到的反馈和点子，更新现有政策措施。相关详情也会包括在预算案声明中。

《联合早报》推出的财政预算案专网会直播这场财政预算案演说，并实时提供财政预算案声明的滚动报道与重点概括。

星期二晚上8时，《联合早报》也将推出《热点评论》节目，由执行总编辑韩咏梅和助理总编辑洪奕婷讲解和评论预算案重点。公众可通过早报网站或手机应用，以及早报脸书和早报YouTube观看节目。