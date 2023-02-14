【预算案】我国2022财年收入高于预期 可资助援助配套等开支

（早报讯）我国去年推出总值超过35亿元的援助配套，协助人们应付生活费上涨。政府之所以能够资助这些配套，是因为2022财年的收入高于预期，尤其是公司税和资产税收所得都增加不少。

副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）下午发布新加坡2023财政年预算案声明。

他在回顾过去一年的情况时说，2022年是全球通胀非常严重的一年。根据我国去年初的预测，能源市场会紧张、供应链也会受到干扰，然而突如其来的俄乌冲突给全球经济带来一连串更严重的冲击。

除了石油和天然气价格飙升，谷类等食品供应也面临短缺，一些国家甚至为了满足国内需求而限制出口量，导致全球供应进一步恶化。

此外，不少国家的劳动力市场紧张，公司需要出高薪吸引员工，这些都加剧了通胀压力。到了去年底，全球通胀率高达9％，我国也避免不了通胀带来的压力。

黄循财说，新加坡金融管理局自2021年至今，已一连五次收紧货币政策，虽然这纾缓了部分压力，但通胀率仍远高于新加坡人能够适应的水平。

为了协助人们应付生活费上涨，尤其是中低收入家庭，我国去年推出总值超过35亿元的三个援助配套。黄循财说，我国上个财年的收入高于预期，除了能够资助这些配套，也能为房屋等方面更高的开支提供资金。

冠病疫情影响不少组屋建筑工程进度，为了确保组屋供应足够，建屋发展局推出更多预购组屋项目，但因土地和建筑成本上涨，推高了这方面的开支。