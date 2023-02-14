【预算案】疫情稳定 我国动用储备金数额低于预期

（早报讯）由于公共医疗情况已经稳定，我国在2022财年预计动用最高达31亿元的储备金来应对冠病，比原本计划的少。

哈莉玛总统早前批准政府从国家储备金中提取60亿元，资助冠病疫情的公共卫生支出。

这意味着，政府预计在2020至2022财政年动用400亿元储备金，低于哈莉玛总统原本同意的520亿元。

黄循财说，这反映了政府谨慎而明智地提取储备金，只在有充实理由下这么做。

不过黄循财指出，虽然我国经济已恢复到疫情前水平，但财政情况依旧紧缩，因此不太可能有能力把因冠病疫情动用的储备金额归还到国库。但我国致力于保障国家储备金作为关键的战略资产，继续维持财政谨慎做法。

对于今年的经济展望，黄循财说，我国经济基本面依然稳健，今年预计可增长0.5％至2.5％。

他指出，凭着过去三年应对疫情的经历，我国作为可靠和可信赖全球供应链节点（node）的声誉提升，与中美两国以及亚细安和更广泛区域伙伴的密切关系，让我国成为全球和区域商家中立和更重要的经商地点。

他说，新加坡会全力把握这些机会，吸引新投资、资金、人才和点子流入。这将确保我国经济充满活力，以及为新加坡人带来更多好的工作机会。

尽管如此，黄循财提醒，今年经济预测面临一些不明朗和下行风险，包括美国和欧盟经济下挫或大于预期，乌克兰战争可能升级或持续的纷争或对全球贸易和消费者和商业信心带来新一轮打击。此外，传播力和杀伤力更大的新型变种病毒也可能出现。

他承诺，政府会制定后备计划，确保有能力和资源应对这些负面情况。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，发表上述谈话。