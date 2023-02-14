【预算案】两个孩子低收入家庭和多代同堂中等收入家庭能获更多生活费补助

（早报讯）育有两个孩子的低收入家庭今年能获得约5500元补助。家有六口——包括两个老人和两个孩子同住的中等收入家庭，则能获得8400元补助。

政府在今年的财政预算案中，再加强永久消费税补助券计划和定心与援助配套（Assurance Package）。除了低收入家庭之外，中等收入家庭也将获得帮助。

副总理兼财政部长黄循财说：“我们确保了较大的家庭，尤其是有老人和孩子同住的家庭，将得到更多资助。”

例如，一对住在三房式组屋、家庭总月入2300元、育有两个年幼孩子的低收入夫妇，他们可以获得约5500元的补助。

这包括3300元的现金补助、800元的儿童培育户头填补、300元保健储蓄填补、680元的水电费回扣、约115元的杂费回扣，以及300元的社区发展理事会邻里购物券。

又例如，一个三代同堂、住在五房式组屋，家庭总收入1万2600元、有两个退休年长者和两个在上学的孩子的六口家庭，可获得8400元的补助。这包括4500元的现金补助、600元的教育储蓄户头填补、1100元的保健储蓄填补、1200元的乐龄花红、520元的水电费回扣、约158元的杂费回扣，以及300元的社区发展理事会邻里购物券。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。