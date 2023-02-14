【预算案】约250万新加坡人可获多达400元生活费特别补助

（早报讯）约250万名新加坡人，今年6月可获得200元至400元不等的生活费特别补助。

政府在定心与援助配套（Assurance Package）下推出数项一次性补助。今年满21岁、可估收入不超过10万元，且最多只有一套房产者可获得生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）。

其中，可估收入不超过2万2000元者，可获得400元补助；可估收入超过2万2000元但不超过3万4000元者，可获300元；可估收入超过3万4000元但不超过10万元者，获得的补助则是200元。

约250万名新加坡人可在这项措施下受惠。

55岁及以上、可估收入不超过3万4000元、住房年值不超过2万1000元的年长者，也可获得200元至300元不等的生活费乐龄花红（Cost-of-Living Seniors' Bonus）。

受惠的年长者约有85万名。

政府也将在今年4月、7月和10月为符合条件的家庭提供多一倍的消费税补助券—水电费回扣（GST Voucher-U-Save）。连同今年1月在定心与援助配套下发放的回扣，这些家庭今年所获得的水电费回扣可多达760元。

六岁及以下的本地孩童，儿童培育户头（Child Development Account）将获得400元补贴。年龄介于7岁至16岁的本地学生，教育储蓄（Edusave）户头将获得300元补贴。年龄介于17岁至20岁的本地学生，中学后延续教育户头（Post-Secondary Education Account，简称PSEA）同样也能获得300元补贴。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。