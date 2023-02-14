【预算案】预算案勾勒政府与人民携手迈向未来的新方向

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财指出，今年的财政预算案勾勒出政府与人民携手迈向未来的新方向，巩固我国在新时代的未来。

今年的财政预算案以三大重点为基础：推动经济增长、培训员工，并为所有人提供各类机会提升自己；加强社会契约，为家庭、长者和弱势群体提供更好的支援；及建立集体韧性，让我们在遭受外部冲击和挫折时能够反弹、恢复元气。

黄循财指出，地缘政治局势已经明显改变，大国政治竞争加剧，尤其是美国和中国之间，对全球有深刻影响。企业正重新组织，应对以往无法想象的尾端风险，包括地缘政治风险。越来越多跨国企业计划把工厂和办公处搬迁到那些比较不会受到地缘政治战略争夺影响的地方。

发达国家的政府也趋向于实施更强硬的工业政策，寻找方法重建本身的制作业能力，为人民制造工作机会。像美国和中国正在角逐重要科技的领导地位，而这场竞争将日益白热化。这种种因素将使到全球陷入危险的经济国家主义和保护主义之中。

全球经济将出现更大的竞争和分化，世界将变得对新加坡在内的小型经济体不再那么友善。黄循财警惕，新加坡不能以为仍然能靠着以往的模式继续取得成功，而是必须适应新时代，为我们的经济重新定位，并且为了将来更新社会契约。

“我们以前也多次成功地度过了许多危机。每一次，我们的经济都变得更茁壮、人民也更加团结。我有信心我们能再次做到。”

黄循财说，许多国人积极参与新加坡携手前进（Forward Singapore）运动，联手打造新的社会契约。为达成共同的抱负和理想，政府将以新策略协助低收入国人；提升工人的技能；让所有人在生命的不同阶段都能有机会提升自己、维护社会流动性（social mobility）；以及更好地照料年长国人，让他们能优雅、有尊严和有安全感地原地养老。

黄循财指出，这些是重要但复杂的课题，需要进一步探讨。政府预计在今年下半年完成新加坡携手前进运动，但在与国人的对话中已发出一些燃眉之急，因此会在这一次的财政预算案中解决这些课题。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。