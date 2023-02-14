【预算案】政府推出企业创新计划助企业推动创新

（早报讯）从2024估税年至2028估税年，企业在推动创新时可通过一项全新的企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme），为五项主要创新活动的开支申请400%的税额扣除（tax deduction）。

与此同时，政府将为全国生产力基金（National Productivity Fund）注入40亿元资金，并扩大基金的资助范围，把宣传投资项目纳入可获支持的活动。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。

他指出，我国推动创新的努力正在取得成果，但创新不无风险。在经济增长放缓和生意成本更高的环境中，企业在推进创新时可能更加困难。

黄循财说：“为了帮助企业继续创新，我将推出一项新的企业创新计划。这个计划将大幅度加强创新价值链中的五项主要活动可获得的税额扣除。”

这五项活动包括在新加坡进行的研发工作、为知识产权进行注册、收购知识产权与取得许可证、在理工和工艺学院展开创新工作，以及通过获精深技能发展局批准，并符合技能框架的课程接受培训。

目前，企业在进行上述一些活动时最多可获得250%的税额扣除。在这个新计划下，除了在理工和工艺学院进行创新工作，其他活动的合资格开支顶限为40万元。在理工和工艺学院进行创新工作的开支限制在5万元。