【预算案】雇主为低薪居民雇员加薪时将获得更高补助

（早报讯）政府将拨出24亿元填补渐进式加薪补贴计划，雇主为低薪居民雇员加薪时将获得更高的补助。

政府宣布将提高渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）的补助，雇主在给予总月薪不超过2500元的居民雇员加薪至少100元时，政府将在2023年资助75％的加薪额，比2022年财政预算案宣布的50％高出25个百分点。居民雇员是指新加坡公民和永久居民。

雇主在给予总月薪介于2500元以上至3000元的居民雇员加薪至少100元时，政府将资助45％的加薪额，比2022年财政预算案宣布的30％高出15个百分点。

雇员如果维持加薪后的薪金，雇主可获得两年的补贴。雇主如果已在2022年给予雇员加薪，并在2023年维持加薪后的薪金，也能获得上述更高的补贴。

此外，政府也将把年长员工就业补贴计划和部分工时员工重新雇佣津贴延长到2025年，鼓励雇主继续聘请年长雇员和为他们提供灵活工作安排和职业规划。

为协助特需雇员，政府也将加强协立就业补贴（Enabling Employment Credit），为聘请六个月以上没工作的体障者的雇主提供更多和更长的薪金补贴。

政府也将推出更生就业补贴计划（Uplifting Employment Credit），通过薪金补贴鼓励企业聘请释囚。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。