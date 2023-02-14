【预算案】即日起出生公民孩童皆可获额外3000元婴儿花红现金奖励

（早报讯）今天（2月14日）起出生的新加坡籍孩童，无论是第几胎，家长都将获得额外3000元婴儿花红现金奖励。

符合条件的第一胎和第二胎孩子，婴儿花红现金奖励（Baby Bonus Cash Gift）将从目前的8000元增至1万1000元；从第三胎开始，现金奖励从目前的1万元增至1万3000元。

目前，婴儿花红现金奖励是婴儿出生后首18个月内派发，以帮助家长抵消育儿开销。接下来，婴儿花红现金奖励的派发时间将延长至孩子6岁半。

这意味着，孩子出生后的首18个月，父母可以获得多达9000元的现金奖励；从孩子2岁起，家长每半年可以获得400元，直到孩子6岁半。

此外，从今天起出生的孩童，无论是第几胎，父母只要为他们开设儿童培育户头（Child Development Account），可获得的起步津贴（First Step Grant）将从3000元增至5000元。

家长存入孩子儿童培育户头的款项，可获得政府一元对一元的配对填补。第一个和第二个孩子的儿童培育户头配对填补顶限，将调高1000元。这意味着，第一个和第二个孩子的儿童培育户头配对填补顶限，将分别上调至4000元和7000元。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。