【预算案】政府投入更多资源加强应付能力 但须明智动用公共资金

（早报讯）政府会投入更多资源加强我国的应付能力，但过程中须付出代价，我国在取得有效且持久的进步时，也要明智地使用公共资金。

副总理兼财政部长黄循财指出，虽然政府在建国过程中努力提升新加坡的应对能力，但我国如今处于可能会更变幻莫测的新时代，必须考虑一些能够在发生危机时派上用场的额外安全缓冲措施。“与此同时，我们也必须意识到，要让国家更加坚韧，须要付出代价。”

他举例指出，为了确保来源多元化，我国不能只向价格最低的来源购买物品，这也意味着政府会花更多钱。

此外，食品和必需品库存会占用不少空间和其他资源，就算没有发生危机，或是危机的程度没有想象中严重，我国还是需要资助这方面的开支。因此，政府在花钱提升国家的应付能力时，也要懂得如何明智地动用公共资金。

其中一个策略是建立强大的组织能力，以便能在发生危机时快速有效地回应。例如，我国在吸取沙斯（SARS）危机的经验后设立了国家传染病中心和国家公共卫生实验室，这些都在应对冠病疫情时派上用场。

政府也会设立完善的系统和机制，更有效使用资源，以及更好地协调公共、私人和民间平时以及发生危机时能扮演的角色。我国也会检讨库存策略，并让关键供应的来源更多元化。

黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。