【预算案】较富裕者 外国人和游客将承担更多消费税

（早报讯）在我国的消费税制度下，比较富裕的消费者、外国人和游客，将比低收入的国人承担更多消费税。

副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）发布2023财政年预算案声明，他以华语发表讲话时表示理解国人对生活费上涨的担忧，这次的预算案因此特别针对退休人士和低收入家庭提供更多援助，让他们足以应付消费税上调和通胀带来的额外开销，中等收入家庭也将受惠。

政府也将协助企业和员工做好准备，在新时代抓住机遇，支持本地企业，尤其是中小企业，投资创新项目和领域。政府也将继续协助员工提升和更新技能，协助有潜力的中小企业走出国门开拓海外市场，从而培养一些本地企业成为全球顶尖企业，在国际舞台上占有一席之地。

当局也会加强对家长的援助，减轻生儿育女的负担，帮助他们更好兼顾工作和家庭。

不能守株待兔 须动如脱兔

今年是建国总理李光耀的百年冥诞，黄循财说，我们在缅怀李光耀的同时，也应该继续秉持他毕生坚守的信念和价值观，要深谋远虑、未雨绸缪，掌握新加坡的命运，为一代代国人打造美好的未来。

他说，兔年将是挑战和机遇并存的一年，我们不能守株待兔，而必须动如脱兔，只要我们团结一心，携手前进，就一定能够建造一个更加繁荣、强韧的新加坡。