【预算案】我国拟2025年起实施两措施 使跨国公司有效税率达到15%

（早报讯）我国计划从2025年起实施两项措施，让跨国公司有效税率达到15%的全球最低标准，顺应第二代防止税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）的全球发展。

但我国会继续关注国际税制发展，若有任何延迟，我国会根据情况相应调整实施的时间表。

同时我国会评估和更新一系列行业发展计划，确保新加坡吸引和保留投资方面具备竞争力。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）下午发布的2023财政年预算案声明中，做出以上宣布。

这两项措施是全球反税基侵蚀（简称GloBE）规则和国内补足税（简称DTT）。

黄循财说：“我们的企业税务制度会受到BEPS 2.0影响。BEPS 2.0第二支柱将对大型跨国公司征收15％的全球最低有效税率。然而，许多司法管辖区还未宣布它们的实施计划。就国际层面，第二支柱的一些主要参数刚在今年确定下来，其它则仍在讨论中。”

欧盟最近宣布它计划从2024年开始分阶段实施BEPS 2.0第二支柱。一些管辖区如英国和瑞士宣布它们有相同意向。

黄循财说，随着这些税制逐步落实，预计2025年或之后才能了解它们带来的全面影响。“有鉴于此，我计划从2025年起才实施第二支柱，以作为更广泛国际举措的一部分，统一对大型跨国公司征收的全球最低有效税率。另外，我国也将从2025年起实施国内补足税，把跨国企业在我国的有效税率补足至15％。”

BEPS指的是跨国公司利用国际税收规则存在的不足，以及各国税制的差异和漏洞，减少在全球的总体税负，甚至达到双重不征税的效果，造成对各国税基的侵蚀。

为应对这个问题，经济合作与发展组织（OECD）约两年前推行BEPS 2.0框架，包括在BEPS 2.0第二支柱中，要求向年营业额达7亿5000万欧元（10亿7000万新元）的跨国公司征收15％的最低有效税率。