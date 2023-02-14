“赎不起”数千万元票据 经营高球俱乐部公司被令清盘

（早报讯）高庭批准俱乐部会员的申请，谕令原本经营礁湖国家高尔夫球俱乐部的公司正式结业，并且委任清盘人清算俱乐部资产。公司原定在2021年6月赎回第一代会员价值数千万元的票据，但至今仍无法兑现。

被令清盘的是礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部有限公司（Laguna National Golf and Country Club Ltd），公司已在2021年6月停止运作，它原本拥有与经营位于新加坡东部的礁湖国家高尔夫球俱乐部（Laguna National Golf & Country Club）。

拥有30年历史的礁湖国家高尔夫球俱乐部在1993年正式启用，如今已改名为Laguna National Golf Resort Club，由威龙集团主席郭成钊拥有的Laguna Hotel Holdings（LHH）公司经营。清盘庭令与LHH无关，因此不影响俱乐部的运作。

根据高庭本周发出的判词，提出清盘申请的是俱乐部会员林孝德。也是莱佛士教育（Raffles Education）独立非执行董事的林孝德，与其他第一代会员在1991年认购礁湖公司发出的无担保票据（unsecured notes），公司使用这笔资金来建造俱乐部。

根据协议，公司必须在30年后，即2021年6月11日之前，向会员们赎回票据。在票据赎回期限的一天前，公司表示因财务问题，无法赎回票据，并且在同一月份停止运作。

林孝德隔年入禀法院，申请将公司结业清盘。他与其他当初认购票据的会员仍未拿回本金，这些票据估计价值数千万元。公司则驳斥，根据公司与信托人英马信托（British & Malayan Trustees）签署的信托条款，身为会员的林孝德没有资格提出清盘申请，应由信托人来提出申请，但这个理由被高庭法官驳回。

法官认为，信托人在申请公司清盘的这件事情上有利益冲突，因为信托人可能因担心接下来被一些票据持有人起诉，进而影响它对清盘人所披露的信息。法官最终批准清盘申请，并且谕令KordaMentha为公司进行清算资产的工作。