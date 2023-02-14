男乘客罗厘突坠马路身亡 驾驶者口供不一成悬案

（早报讯）罗厘在路上行驶之际，男子突从罗厘前座跌落马路伤重身亡，罗厘驾驶者事发后录口供，却提供了两个内容截然不同的口供书，整起事件疑点重重。由于当局无法鉴定罗厘采集到的脱氧核糖核酸样本，也没证据显示两人曾有过肢体接触，验尸官因此裁定为一起悬案。

验尸官普雷姆（Prem Raj）指出，死者柯荣辉（37岁）的血液和尿液被验出冰毒成分，虽然冰毒不至于致死，但可能影响他的判断能力。“冰毒或许是影响死者跳车的其中一个原因，但这并不代表死者自己跳下车。”

另外，由于罗厘驾驶者的两份口供内容不一，上庭供证时也没有针对多处疑点进行解释，法官因此不太接受两者为朋友的说辞，加上没有确切的证据推断死者的死因，法官最终裁定这是一起悬案。

这起事件发生在2021年7月10日晚上10时56分左右，地点在淡滨尼北1通道往淡滨尼72街的路段。死者当时从罗厘前座滚落地面，头部遭受重创和脑出血，昏迷送院四天后身亡。

死者生前因涉嫌走私漏税香烟和吸食冰毒，被控四项抵触关税法令和三项抵触滥用毒品法令，他是保释在外时出事。

罗厘驾驶者钟严财在案发后录下的第一份口供书里说，他与死者相识超过10年，死者事发当天向他追讨早前借给他的250元，他于是驾罗厘到死者家，死者一上车就坚持只收现金，要他开车到附近的提款机提款，两人因此发生争执。

钟严财说，开车途中，死者突然作势跳车，他开玩笑地回说“你要跳就跳”，结果死者真的打开车门往下跳。他从左侧镜往后看时没看到死者，以为死者已经起身离开，于是继续驾罗厘去载女友。

但在第二份口供书里，钟严财却改口称自己事发当天主动驾罗厘到死者家还钱，死者过后表示要到附近的提款机提钱，坚持要他载送，两人因此起争执，死者后来要钟严财停车，并在遭到拒绝后自己跳下车。钟严财事后从左侧镜看到死者站起来，以为他没事，于是开车离开，直到接到警方电话才知死者出事。

钟严财事后一度被捕，但因证据不足而没被提控。

接受调查之初，钟严财曾称他因被死者激怒，所以删掉两人的对话内容，但他后来却称手机应用有自动删除功能。当局事后无法取回被删除的对话内容及罗厘的行车记录器画面。

卫生科学局也从罗厘乘客座采集脱氧核糖核酸（DNA）样本，但没法进一步分析相关样本。

由于没有闭路电视拍下或目击者看到死者滚落的经过，加上现有证据也没有指向是钟严财出手将死者推下车的，警方因此排除他杀的可能。（人名译音）