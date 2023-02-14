收购者掌控超过90％股权 集永成除牌成定局

（早报讯）收购者已成功掌控集永成（Chip Eng Seng）的超过90％股权，并有意行使权利强制收购其余股权。

集永成因此势将被除牌私有化，因为它的自由流通股权比率已低于10％的挂牌门槛，收购者并不打算采取任何步骤使比率回到10％以上。

集永成星期二（2月14日）晚上透露此事。

收购者是集永成主席陈怀丹和丈夫唐逸刚的投资公司Tang Dynasty Treasure，收购价是每股现金0.75元。陈怀丹也是集永成的最大股东。

集永成股价星期二持平于0.75元。

去年11月24日，收购者宣布以每股现金0.72元自愿有条件全面收购集永成，陈怀丹与丈夫当时合共持有38.23％集永成股权。之后，集永成的股价便持续高于收购价。收购者于12月2日宣布把收购价上调3分至每股0.75元，并表示这是最后价，收购者当时掌控45.53％集永成股权。

不过，这个最后价还是比集永成0.9906元的每股净资产值低24.3％，比1.3363元每股重估净资产值（RNAV）低了43.9％。在今年1月19日，收购者宣布把接受献议的截止日期延后至2月2日，并在2月2日再度把截止日期延后至2月16日。在2月2日闭市后，收购者已掌控88.78％集永成股权。