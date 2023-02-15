星期三开盘可关注股票

（早报讯）美国1月通货膨胀率比预期的高，令加息忧虑重燃。美股三大指数星期二（2月14日）走势疲弱。标普500指数跌0.03％；道琼斯工商指数跌0.46%；纳斯达克指数涨0.57％。

官方发布的最新数据显示，美国1月份的通胀率为0.5%，高于预期的0.4%。尽管整体通胀率从12月的6.5%放缓至6.4%，但仍高于市场预期的6.2%。费城联储局银行行长哈克（Patrick Harker）星期二指出，美国通胀率只是缓慢地下降，美联储需要继续加息，直到利率升至5%以上。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数星期二跌6.5点或0.2％，收报3318.2点。

星期三（15日）可关注的本地股票：

1）洪新刘海运（ASL Marine Holdings）星期二闭市后发布最新业绩，集团2023财年第二季毛利（gross profit）暴涨115.2％至296万元，营收同比增长30.6％至6940万元。目前公司仍在新交所的观察名单内。

2）午言媒体（NoonTalk Media）2023财年上半年净亏损210万元，营收同比下滑10.9％至200万元。若不包括一次过上市的相关成本支出，调整后的净亏损为62万4086元。

3）奕丰集团（iFAST Corp）的最新财报显示，集团2022财年净利同比下滑62％至1162万元，净营收同比增长3.8％至1亿1820万元。集团将派发每股1.4分年终股息，与2021年持平。

4）远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）2022下半财年的每合订证券单位派息同比增加13.1％至1.73分。截至去年12月底的2022财年下半年，可派发收入同比增加13.8％至3444万元，全年可派发收入增加25.2％至6502万元。