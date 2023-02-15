8万5000名年长者 将接收公积金局自动发放每月入息

（早报讯）从今年6月开始，约8万5000名1948年以前出生的年长者，将在他们来临的生日月份，每月开始从银行户头接收到公积金局自动发放的入息。

公积金局星期三（2月15日）发文告宣布推出两项额外措施，让更多年长者从每月入息的发放获取好处，但额外措施不会影响从55岁起一次过提取和提取的款项。

根据条例，65岁以上的公积金会员能指示公积金局发放入息，但是2018年以前，许多会员没采取相关行动。

公积金局因此在2018年修改条例，让满70岁（即1948年或以后出生）的会员自动收到入息。公积金局称这项修改获得良好反应，允许会员从这个无缝程序享有他们工作时累积的公积金存款。

如今条例扩大，也包括1948年以前出生的年长者。公积金局将个别通知这批受影响的年长者。

另一从今年10月生效的新措施是，让参与公积金终身入息（CPF LIFE）计划但退休户头没达到全额存款（Full Retirement Sum）的会员，通过自动转移普通和特别户头的存款到退休户头，享有更高的每月入息。

公积金局将个别通知受影响的7000名会员。

参加公积金终身入息计划的会员，普通和特别户头可能继续接收存款。如果他们的退休户头没达到全额存款，却希望每月享有更高入息的话，就必须指示公积金局，把特别或普通户头的存款转到退休户头，作为终身入息计划的部分年金。

新措施将免除这个程序，让会员更容易地每月享有更高入息。

至于退休户头达到全额存款的会员，他们普通和特别户头的存款不必纳为年金，而且可随时提取。

副总理兼财政部长黄循财星期二（14日）发布2023财政年预算案声明时也宣布，公积金退休存款计划（Retirement Sum Scheme，简称RSS）的每月最低入息将从今年6月1日起，从250元调高100元至350元。公积金局的文告指出，预计将有约11万2000名会员从中受益。