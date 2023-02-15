食品服务业劳资政工作组建议 摊位助手总月薪1750元起

（早报讯）食品服务业渐进式薪金模式将在3月1日落实，劳资政工作组建议，收入最低的摊位助手下月起总月薪须达到最低1750元，接下来三年每年七类低薪雇员的总月薪将调高165元。

食品服务业劳资政工作组星期三（2月15日）公布渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）的建议，从2023年3月1日至2026年2月28日将全职低收入雇员总月薪的每年增长165元，也列明工作的最低培训需求和职业升迁路径。

食品服务业涵盖4万1000名全职和兼职的本地居民雇员，当中1万7000人为低收入雇员。

以食品和饮料摊位助手为例，包括津贴和绩效奖金等可变动薪金组成部分的总月薪自3月1日起须达至少1750元，在2024和2025年3月1日每年增加至少165元。快捷服务食肆厨房助手或柜台助手的最低薪金为1825元，全服务餐馆的服务生则为1850元。

食品和饮料摊位助的兼职工最低时薪则为9.18元，2024年和2025年则分别涨至10.04元和10.91元。

所有PWM涵盖的雇员都须完成两项新技能资格（WSQ）的培训模块，工作组建议也列出清晰的行业职业升迁途径。

人力部预计将有1万2000名员工会在下个月获得涨薪，以达到最低要求。雇主将有六个月的宽限期做出调整，以满足要求，否则他们将无法申请或更新外籍雇员工作证件。