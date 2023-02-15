图走私1787根象牙 女老板监10个月

（早报讯）象牙藏花生内，女老板为顾客托运重达3000多公斤的近1800根象牙入境我国，星期三（2月15日）早上被判坐牢10个月。

被告是来自越南的陶氏贝（40岁，物流老板），她被控一项非法走私象牙的罪行。

《新明日报》之前曾报道，被告于2018年3月3日清晨6时25分，试图将1787根象牙藏进203包花生内蒙混过关。

案情显示，一名移民与关卡局官员在巴西班让扫描站执勤时，发现一个从尼日利亚阿帕帕（Apapa）送抵的40尺货柜箱。虽然申报的是花生，但经扫描发现，里面有类似动物角的图像，货柜箱随即被扣留调查。

经检查，当局人员在61个包装内起获重达3480公斤的象牙。这些象牙价值250万美元（约320万新元）。

控方指这起走私案涉及的象牙数量和价值是前所未有的，要求法官判被告坐牢12至18个月。被告代表律师求情时，指被告并非主要走私者，只是一名货运代理，罪责较轻，希望法官能处以罚款。

被告不满裁决 决定上诉

法官下判时同意控方立场，指被告所协助走私的象牙保守估计取自500头大象，对濒危动物造成巨大伤害，须判她坐牢以示严惩，但考虑到被告没有从中谋取更大的经济利益，因此判她坐牢10个月。

被告不满裁决与判刑，决定上诉。代表律师也指出，被告在越南的父亲患癌症，希望法官能批准她往返于新越两国。被告目前获准以1万6000元保释在外。（人名译音）