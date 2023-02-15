我国羽队亚团赛两连败 无缘角逐苏迪曼杯

（早报讯）新加坡队星期三（2月15日）在亚洲羽毛球混合团体锦标赛第二场小组赛不敌中国，吃下两连败，无缘出线。

本届亚锦赛是5月苏迪曼杯的预选赛，四强球队能获得苏杯参赛资格。

我国羽队在前一日的比赛0比5不敌韩国，此役迎战中国非胜不可。混双项目率先开打，我国混双许永凯／黄嘉盈16比21、12比21不敌冯彦哲／黄东萍。

尽管中国此役没有派出所有一线球员参赛，但黄东萍在2021年的东京奥运会携手王懿律赢得混双金牌。本仗她搭档新队友冯彦哲，两人虽只参加了六项比赛，但世界排名已来到第20位。

接下来的男单赛，我国派出次号选手郑加恒出战，他在21比14拿下首局后，次局和决胜局被雷兰曦以21比19、21比14逆转，至此新加坡已大比分0比2落后。

到了关键的第三场比赛，世界排名第74的我国女将努尔因斯利亚迎战世界第101的高昉洁，后者用时33分钟以21比3、21比15胜出。高昉洁虽然世界排名百名以外，但1998年出生的她在2019年左脚跟腱断裂前表现出色，曾在2017年打败巅峰期的奥原希望、辛杜和卡罗琳娜·马琳。

由于中国率先获得三分，因此已确定获得胜利。在接下来的男双和女双比赛，世界第207位的我国组合郭俊良／骆建贤13比21、14比21不敌世界第21的何济霆／周昊东，而世界第24的我国女双金羽佳／黄嘉盈则13比21、16比21败给世界第296的刘圣书／谭宁。

最终，新加坡0比5不敌中国。

在同组的另一场比赛中，韩国以5比0击败乌兹别克斯坦，接下来将与中国争夺盟主之位。由于中国和韩国在A组赛均获得两胜，因此都已获得出线权。我国的最后一场小组赛对手是乌兹别克斯坦，比赛将在星期四（16日）进行，读者可上meWatch和星和观赛。