金管局GFIT小组公开征询对绿色与转型项目分类的意见

（早报讯）什么项目才算是绿色项目？新加坡金融管理局召集的绿色金融业工作小组（Green Finance Industry Taskforce，简称GFIT）星期三（2月15日）开始就绿色与转型项目分类（taxonomy）公开征询意见，以供在新加坡的金融机构采纳。

除了作为金融机构放贷给有关项目的分类，这类框架也能帮助企业和投资者对绿色项目作出明智的抉择。

公众可对五个行业的绿色和转型活动的详细门槛和分类标准，向这个小组提意见。这五个行业是：农业和林业、土地使用；工业；垃圾和水；资讯通信科技；碳捕集与封存。

金管局星期三（2月15日）在文告中指出，在公开征询意见的建议当中，重要的一项建议是工业的项目将采用“基于措施的方法”（measures-based approach）。在工业领域，净零科技方案还缺乏确定性，这使到“琥珀色”类别的项目很难根据排放表现来确定基于科学的指标和门槛。因此，小组建议工业的项目采用“基于措施的方法”，这要求工业原料的生产过程采取一系列的减排措施。例如，对于水泥生产，琥珀色类别提供了一份脱碳措施或改造计划的清单，这些措施应该落实到位以支持更好的能效结果。

文告说，小组采用交通灯分类系统来区分一项活动对减缓气候变化的贡献，这是绿色与转型项目分类中的五个环境目标之一。这个分类的一个主要特点是它为转型活动设定了门槛和标准，允许不同行业逐步转向净零结果。