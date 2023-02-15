咖啡店老板斗殴后猝死 客工因滋事打架被判监

（早报讯）醉倒在咖啡店厕所被咖啡店老板拖出去，客工却执意要回到咖啡店，结果与老板发生肢体冲突。几名食客见状拉开双方，结果老板事后坐下休息喝咖啡时，突然心脏病发送院不治。

调查显示，咖啡店老板白福成（59岁）自2017年开始患上缺血性心脏病，同年曾动过心脏手术。尸检报告显示他离世时心脏动脉有四处堵塞，其中两处被装上了支架，但另外两处没法修复。

由于白福成死于自然病因，他的死亡与被告拉玛沙米（34岁）的行为无关。

来自印度的拉玛沙米星期二（2月14日）承认一项滋事打架的控状后，被判坐牢两周。

案情显示，被告案发时是一名建筑工人，他在2023年1月25日晚上8时30分喝了三罐啤酒后，隔天凌晨5时许仍感到宿醉，因此没有去做工。

然而，宿醉的被告却在当天上午7时30分，又喝了一罐啤酒后，跑到武吉巴督23街的咖啡店买饭。

一名咖啡店员工后来看到被告醉倒在咖啡店厕所内，赶紧通知老板白福成。

白福成把被告拖出咖啡店后，被告醒来后说不想离开，还试图想要回到咖啡店，结果与白福成发生肢体冲突，两人开始互相拳打和掌掴对方。

几名食客见状赶紧上前拉开两人，被告后来离开咖啡店，回到客工宿舍；白福成则走回咖啡店，坐着喝咖啡。

约五分钟后，员工发现白福成突然呼吸困难，也没法说话，接着晕倒过去。

员工赶紧电召救护车把白福成送到医院，但他最终在当天中午12时10分宣告不治。

尸检报告显示白福成的死因是缺血性心脏病，验尸官也发出证书裁定他是自然病逝。（人名译音）