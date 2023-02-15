非法进口335公斤食品 蔬果公司被罚7500元

（早报讯）试图通过兀兰关卡非法进口324公斤的新鲜蔬果和11公斤的加工食品被识破，一家蔬果公司被罚款7500元，公司董事则被罚款5500元。

被惩罚的公司是Greenyard Food Industries Pte Ltd，公司董事是方凯邦（音译，Fang Kai Bung）。

新加坡食品局和移民与关卡局星期三（2月15日）发联合文告说，当局于2022年1月19日在兀兰关卡展开联合行动，拦截一辆非法进口新鲜蔬果和加工食品的货车。

这辆由Greenyard Food Industries Pte Ltd委托送货的车辆，事后交由食品局进一步调查。执法人员在车上发现324公斤未经申报和漏报的新鲜蔬果，以及来自马来西亚的未经申报加工食品，随后扣押这批货。

当局强调，所有进口新加坡的食品，一定要符合食品局要求。只有持执照的进口商才能进口蔬果，而且每批货都必须申报，并附上有效的进口许可证。

非法进口的蔬菜来源不明，或构成食物安全风险，例如长期食用农药含量过高的蔬菜，对人体健康有害。

非法进口新鲜蔬果可被罚款最高1万元，或监禁不超过三年，或两者兼施。非法进口加工食品者，则可被罚款最多1000元，重犯者可被罚款最多2000元。