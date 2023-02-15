碧山乌鸦攻击居民 当局派人到场捕鸟

（早报讯）栖息在碧山组屋区一带的乌鸦，近来时常攻击路过的居民。市镇会与公园局星期三（2月15日）派人到场捕鸟，并上门向居民派发海报，提醒居民切勿喂食鸟儿。

上个星期六（11日），有居民发现乌鸦鸟巢掉落在草坪上，里面还有一只嗷嗷待哺的雏鸟，将鸟巢连同雏鸟转移至组屋楼下，过后交由当局处理。（受访者提供）

《联合早报》记者星期三下午4时抵达碧山12街第110座组屋楼下，发现周围的树木上有多只乌鸦栖息，接近傍晚时分，从树上传来阵阵聒噪的乌鸦叫声。不少放工回家的居民在经过走道时都加快速度，时不时抬头观察乌鸦的位置，但还是有人在路过时，遭乌鸦俯冲而下啄头。

居民梁锦鸿（69岁，退休人士）受访时说，这种情况是大约从一周前开始发生的，尤其是这个星期一（13日）格外严重，但凡是经过走道的居民都遭到了乌鸦的攻击。其中一名女居民还因为惊吓过度，跌倒在路上。

另一名居民冯锦祥（65岁）受访时则说，他上个星期六（11日）经过组屋楼下时，发现一个乌鸦巢，鸟巢内还有一只乌鸦雏鸟。后来一问才得知前一天附近的树木有进行修剪，在树上安家的乌鸦巢也被清除，还有少数鸟巢和雏鸟掉落在草坪上。相信成年乌鸦也受到惊吓，为了保护雏鸟，开始对路过的居民进行攻击。

工作人员封锁走道，拉起封锁线时，也遭到乌鸦的攻击。（卓祾祎摄）

星期三下午，市镇会及公园局的工作人员到场，放置安全锥拉起封锁线，封锁受影响的走道，提醒居民绕道，避免被乌鸦攻击。当局人员也携带海报和告示，在附近的组屋电梯张贴，也挨家挨户上门派发海报，提醒居民切勿喂食鸟儿，注意安全。

国家公园局野生动物管理高级署长吕福明博士回复《联合早报》问询时证实，乌鸦实为外来物种，一直以来对本地生物多样性构成威胁。为此，自2023年2月7日起，公园局已对碧山12街第110座组屋附近的乌鸦巢进行监测，并与市镇会合作，修剪树木，移除鸟巢，并设置捕鸟陷阱。

他透露，当局下来也将继续和市镇会合作，每月在组屋区进行检查，定期清除乌鸦巢，以减少乌鸦攻击居民的事件发生。当局也提醒居民切勿喂食鸟儿，以免助长鸟儿数量的增长。

完整报道：碧山组屋区乌鸦攻击居民 市镇会公园局派人捕鸟 吁居民切勿喂食鸟儿