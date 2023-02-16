（早报讯）美国1月份的零售销售额数据报捷，带动三大美股指数星期三（2月15日）全线上升，标普500指数涨0.28％；道琼斯工商指数涨0.11%；纳斯达克指数涨0.92％。

最新数据显示，美国1月份的零售销售额环比上升3％，超出经济师预期的1.8％，增幅是接近两年来最大的。投资者星期二（14日）还在为美国通货膨胀数据超出预期，引发国联邦储备局进一步加息担忧，以致美国星期二隔夜股市疲弱。

新加坡方面，星期二公布的美国通胀数据超出预期，令加息忧虑重燃。新加坡海峡时报指数星期三低开低走，全天低位震荡，闭市报3280.82点，下滑37.38点或1.13％。

星期四（16日）可关注的本地股票：

1）新电信（Singtel）截至去年12月底的第三季净利同比下跌28％至5亿3200万元，营收则下跌5％至37亿1300万元。净利下跌是因为一年前同期有一笔2亿6100万元的净特殊盈利，去年第三季则有一笔2800万元的净亏损。该季度出现一笔净亏损，是因为印度Airtel持有Indus Towers股权，而Indus Towers为一个主要客户拨出一笔显著的应收准备金（receivable provision）。集团去年第三季息税折摊前盈利（EBITDA）则下跌8％至9亿1100万元。

2）ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）星期四早上披露，通过股权融资筹资不少于3亿元的资金。私募配售计划下的新股价格介于0.33元至0.335元。信托星期四提出暂停交易的要求。

3）胜科海事（Sembcorp Marine）星期四早上提出暂停交易的要求，稍后有宣布。

4）新航（SIA）星期三公布上月运营业绩，包括旗下的酷航（Scoot）在内，新航上月载客环比减少2.7％至260万人次，同比则增加了三倍。载客率（passenger load factor）为86.9％，环比减少2.8个百分点，同比则增长46.9个百分点。

5）CSE环球（CSE Global）星期三闭市后公布去年第四季新订单同比增长68.3％至2亿2080万元，推高订单总额至4亿7800万元。

6）马可波罗海业（Marco Polo Marine）星期三闭市后公布最新业绩报告，受益于船厂和船舶租赁业务增长，截至去年12月底的集团2023财年第一季营收同比增长95.9％至2370万元，毛利同比增长153.8％至660万元。

7）中远海运新加坡（COSCO Shipping Singapore）星期三闭市后发布盈利预警，受到旗下公司非现金减值影响，去年净利同比将大幅缩水。