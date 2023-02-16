职总平价集团为非执行级员工加薪

（早报讯）职总平价集团分别在去年9月及今年1月，率先为旗下餐饮服务业务的非执行级员工加薪，比原定下个月起才实施的餐饮服务业渐进式薪金模式提早数个月。集团旗下所有业务约八成的非执行级员工、不论国籍，今年可取得最高7%的加薪。

职总平价集团星期四（2月16日）发文告指出，集团目前有超过1万名非执行级员工，调薪后在未计算政府津贴前，集团预计未来三年将增加约9000万元支出。

除了提早落实餐饮服务业渐进式薪金模式，职总平价集团分别在去年9月和今年1月，分两阶段落实零售业渐进式薪金模式。整个集团包括在办公室行政、供应链服务的非执行级员工，不属于渐进式薪金模式者，自去年9月起都获得加薪。

职总平价集团总裁查瓦拉（Vipul Chawla）说，员工是重要核心，他们希望可协助员工更好地应付生活费上涨。

“更重要的是，展望未来，我们也会致力于培养敬业，且对未来充满信心的员工团队，以便他们具备必要的技能，适应瞬息万变的全渠道零售环境，并提供最佳体验给我们的顾客。”

职总平价集团自去年9月就率先采用渐进式薪金模式框架原则，以提高非执行级员工薪水，整个作业不仅涵盖集团主要业务即零售领域，其他业务餐饮服务等都一并加入。

有鉴于积极推进低收入雇员福利，职总平价集团旗下的平价超市和便利店雀喜（Cheers），也获得渐进式薪金标志Plus认证。有关认证是比渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark）更高一级的认证。消费者可从企业张贴的标志中，知晓他们是支持渐进式薪金模式的雇主。