涉“假接种”疫苗案 许淑慈加控六罪

（早报讯）“假接种”疫苗案有新进展，反疫苗组织创办人许淑慈被加控六项罪名，指她与全科医生柯杰智共谋对卫生部做出虚假陈述，以及提供假证据。

“Healing The Divide”创办人许淑慈（47岁）星期四（2月16日）被加控六项罪名，包括五项共谋做出虚假陈述，以及一项教唆提供假证据的罪状。

许淑慈之前面对三项共谋向卫生部做出虚假陈述的控状，以及一项妨碍公务的控状，加上这四项，如今她一共面对10项控状。

新控状显示，2021年10月至12月期间，许淑慈与柯杰智（34岁）对卫生部做出虚假陈述，谎称五人已接种中国国药疫苗，以得到冠病疫苗接种证书，但这些人其实都没接种。

另外，许淑慈也被指于2021年11月，教唆一名女子郑慧宜（译音）提供假证据，让她接受假评估指她精神失常，有意在法庭程序中使用这“证据”，误导警方的调查。

控状指出，假证据可能导致警方在调查柯杰智是否不当行事，为患者施打药剂量较低的中国国药疫苗一事上，做出错误的结论。

柯杰智今年1月刚被加控七项罪名，当时揭发涉嫌“假接种”者从10人增至17人。许淑慈的控状没有提及新的涉案人，涉“假接种”的人数维持在17人。

由于面对更多控状，许淑慈的保释金额也从原本的2万元增至3万元。